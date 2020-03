Coronavirusul schimba regulile in tenis: ce le-a fost INTERZIS copiilor de mingi sa faca la Cupa Davis in Japonia 

Coronavirusul continua sa produca noi schimbari in lumea tenisului. Oficialii turneelor ATP si WTA de la Indian Wells, programate pentru perioada 9-22 martie vor instala 250 de puncte sanitare pentru igiena spectatorilor.

In plus, reprezentantii competitiei au luat decizia de a le interzice copiilor de mingi sa le aduca jucatorilor prosoapele intre schimburi, in incercarea de a diminua numarul contactelor care ar putea transmite bacterii.



Acest lucru nu reprezinta o premiera, confruntarea de Cupa Davis dintre Japonia si Ecuador consemnand pentru copiii de mingi japonezi obligatia de a purta manusi si de a transporta prosoapele jucatorilor in cosuri, cu scopul de a evita contactul direct cu transpiratia tenismenilor.

164 de cetateni au fost depistati pozitiv cu coronavirus in interiorul teritoriului Statelor Unite ale Americii pana in prezent, iar 11 persoane au decedat din cauza acestui agent patogen.

Requested a comment from the BNP Paribas Open in Indian Wells about the coronavirus situation. Tournament, which runs March 9-22 in the California desert, is still on schedule

Comment from tournament below pic.twitter.com/z8JWDAODfr