Incredibil! Cat castiga viitorul sot al Simonei Halep IN FIECARE luna fara sa miste un deget

Relatia Simonei Halep cu Toni Iuruc e cat se poate de serioasa.

Simona a lasat de inteles ca prioritatile din viata ei s-au schimbat odata cu aparitia milionarului. Iuruc si Halep au planuri mari de viitor.

Dupa doua divorturi, omul de afaceri pare sa-si fi gasit linistea si pe plan personal. In afaceri ii merge excelent. Conform Fanatik, Iuruc castiga numai din chirii 100 000 de euro in fiecare luna! Partenerul Simoeni are 6 firme care ii aduc de asemenea venituri consistente. Prin compania sa de publicitate, Iuruc s-a ocupat inclusiv de campanii electorale, cea mai importanta fiind a fostului primar de Bucuresti Sorin Oprescu in 2008.