Ilie Nastase, in fata judecatorilor: A recunoscut ca a condus cu permisul suspendat! Ce pedeapsa va primi

Ilie Nastase a fost judecat pentru incidentul de anul trecut.

Ilie Nastase a recunoscut in fata judecatorilor ca a condus cu permisul suspendat si faptul ca a refuzat sa ofere probe biologice. Fostul lider ATP le-a transmis judecatorilor ca regreta faptele sale si ca accepte sa munceasca in folosul comunitatii, potrivit stirileprotv.ro. Nastase va beneficia astfel de o procedura simplificata si de o amanare a executarii pedepsei. Ilie Nastase putea fi condamnat la 6 luni de inchisoare, daca era gasit vinovat.



”Nici nu am iesit din Herastrau. Stateau la panda 3 masini. M-au oprit si m-au intrebat daca am baut. Am spus ca 3 beri. Mi-au zis Hai domne’ ca ai baut mai mult. Atunci m-am enervat si i-am spus: Mai si mananc! A zis facem testul. Am zis ca nu fac testul aici. Am 72 de ani si ti-am spus cinstit cat am baut. si am zis haideti la politie, sa-mi faceti acolo. M-a tras afara din masina m-a aruncat pe trotuar cu fata in jos si un baietel din asta mai solid mi-a pus piciorul pe spate.”, declarat atunci Nastase.

Dupa ce a ramas fara permis pentru ca a condus sub influenta bauturilor alcoolice, Nastase s-a prezentat la Spitalul Floreasca pe un scuter pentru care nu avea permis si a incalcat cateva reguli de circulatie. Politistii l-au incatusat si l-au dus la sectie. "E prima data cand mi se pun catusele", a spus Nastase atunci.