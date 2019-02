Ilie Nastase continua razboiul cu Mugur Isarescu! "Mai are sa-si puna numele pe prezervative" Declaratie incredibila a fostului tenismen

Ilie Nastase l-a acuzat pe Mugur Isarescu ca i-a dat in judecata pe el, pe Simona Halep si pe Ion Tiriac, dar BNR a respins acuzatiile.

Ilie Nastase continua razboiul cu Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu. Dupa ce l-a acuzat pe acesta din urma ca i-a dat in judecata pe el, pe Simona Halep si pe Ion Tiriac in scandalul legat de Arenele BNR, fostul mare tenismen il ataca acum din nou.

Ilie Nastase l-a jignit din nou pe Mugur Isarescu.

"Domnule, ce om e asta care isi pune numele pe sticle de vin? Mai are sa si-l puna pe prezervative. De ce nu vrea sa rezolve problema arenelelor de tenis si a stadionului din Cotroceni?





El sta si face bani si speculatii pe valuta. Poate lui nu-i place sportul. Lui sigur ii plac banii. Daca facea ceva cu acel complex, mai ziceam. Dar il lasa in paragina. Eu am crescut acolo. Am jucat pe arena aia o finala de Cupa Davis si ma doare sufletul", a spus Ilie Nastase pentru EVZ.

Acuzatii grave ale lui Ilie Nastase

Fostul tenismen Ilie Nastase a anuntat ca el, Simona Halep si Ion Tiriac au fost dati in judecata de BNR, dupa ce acestia au cerut reincluderea Arenelor BNR in circuitul sportiv. Mugur Isarescu le cere la tribuna daune in valoare de 1 milion de euro. Anuntul a fost facut chiar de Ilie Nastase, intr-o interventie telefonica la Telekom Sport.

”Daca e finala la Bucuresti, nu avem unde sa o jucam. Ca probabil e intr-o luna mai frumoasa, mai calduroasa. Unde sa jucam? O sa jucam probabil la Cluj, ca l-am vazut pe domnul Boc si il felicit ca dadea la toba aia chiar daca e primar, chiar daca a fost primul ministru. Bravo lui! Nu si-a pus numele pe o sticla de vin, s-a dus sa incurajeze echipa Romaniei. Putea si domnul Isarescu sa faca la fel. Ca nu-i cadeau galoanele. Am deschis un proces. Domnul Isarescu, el asa conduce banca, e ca si afacerea de la mama lui de la Dragasani, ne-a dat in judecata si ne cere un milion de euro mie, lui Tiriac si lui Halep, ca am indraznit sa ii cerem stadionul. Ca noi vrem sa-l vindem ca el sau sa facem hoteluri pe acolo. Nu, vrem sa jucam tenis. Eu cu domnul Tiriac mai avem putin de trait. Sper ca ceilalti care raman, Halep sau ce mai ramane in urma noastra, o sa se bata pana o sa castige dreptul sa joace acolo”, a spus Ilie Nastase, pentru Telekom Sport.

BNR a dezmintit acuzatiile

Purtatorul de cuvant al Bancii Nationale, Dan Suciu, a dezmintit acuzatiile lui Ilie Nastase. Acesta a anuntat ca instanta a inchis orice proces in acest dosar.

"Este ca la Radio Erevan. Un grup de tenismeni, printre care Ion Tiriac si Ilie Nastase, ne-a dat in judecata pe motiv ca nu detinem dreptul de proprietate al Arenelor BNR si, implicit, al terenurilor de tenis. Instanta a respins acesta cerere pe care au formulat-o. Procesul s-a incheiat acum 2 luni, iar noi nu am dat pe nimeni in judecata. Nici vorba de asa ceva sau sa cerem bani. Nu stiu de unde a inteles domnul Nastase asa ceva", a declarat Dan Suciu