Novak Djokovic (36 de ani) s-a bucurat la auzirea veștii că marele său rival, Rafael Nadal (37 de ani) va reveni în circuitul ATP, în sezonul 2024.

Tenismenul din Manacor a declarat recent că acum știe cu siguranță că va putea reveni în tenisul mondial, după ce pentru întreaga lungime a acestui an a fost chinuit de o accidentare la mușchiul psoas, care a necesitat o lungă perioadă de recuperare controlată.

"No doubt it's amazing news that he will be back" @djokernole happy to hear of @RafaelNadal's return! ???? pic.twitter.com/co8Tf8HbkP