Iga Swiatek, eliminată de Elina Svitolina, în sferturile Wimbledon! Se cunoaște prima semifinală a ediției 2023

Elina Svitolina (76 WTA) a confirmat marea victorie semnată în detrimentul Victoriei Azarenka, în optimile de finală, cu un succes în trei seturi, împotriva liderului WTA, Iga Swiatek, scor 7-5, 6-7 (5), 6-2.

Calificarea în penultimul act al competiției de mare șlem de pe iarba londoneză îi aduce ucrainencei cea de-a treia șansă a carierei de a se califica într-o finală de turneu major.

A five-star performance ????@ElinaSvitolina defeats the world No.1 Iga Swiatek 7-5, 6-7(5), 6-2 to reach the semi-finals at #Wimbledon once again pic.twitter.com/l6nUu17KHj