Se pleacă la drum spre trofeu! Care sunt duelurile de foc stabilite în sferturile de finală ale turneului de la Wimbledon

Ediția 2023 a turneului de la Wimbledon a ajuns în faza sferturilor de finală, care poate livra opt dintre cele mai spectaculoase meciuri ale anului.

Pe tabloul masculin, Novak Djokovic (2 ATP) va primi replica rusului Andrey Rublev (7 ATP), înainte ca Next Gen să arate ce are mai bun, în sfertul de finală dintre Carlos Alcaraz (1 ATP) și Holger Rune (6 ATP).

În turneul feminin, finala întrecerii din 2022, Ons Jabeur - Elena Rybakina se rejoacă în faza ultimelor opt jucătoare, iar Iga Swiatek, care a salvat mingi de meci în optimea cu Belinda Bencic, o va înfrunta pe Elina Svitolina.

Dacă toate calculele hârtiei vor fi respectate, iar nicio surpriză nu va fi produsă în sferturi și în semifinale, ultimele acte ale competițiilor de simplu de la Wimbledon se vor disputa între Carlos Alcaraz și Novak Djokovic, respectiv Iga Swiatek - Aryna Sabalenka.

