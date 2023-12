Horia Tecău este unul dintre foștii tenismeni români care se pot mândri că l-au învins pe Roger Federer.

Jucătorul născut în Constanța l-a numit pe tenismenul elvețian drept cel mai bun din istoria tenisului, deoarece el răspunde la această întrebare luând în considerare cu o importanță mai mare infuența exercitată și inspirația transmisă de jucători decât numărul de titluri cucerite.

Horia Tecău l-a ales pe Roger Federer „G.O.A.T” bazându-se pe influența exercitată de elvețian

„Greatest of all time? Numerele arată că Djokovic, clar. Pentru mine, greatest of all time înseamnă influență, inspirație: Federer,” a fost răspunsul acordat rapid de Horia Tecău, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

Novak Djokovic are actualmente 24 de titluri de mare șlem câștigate, în timp ce Rafael Nadal, 22. Roger Federer stă al treilea în clasament, cu 20 de trofee majore în vitrină.

Horia Tecău este unul dintre tenismenii de top ai României, în Era Open. A câștigat 38 de titluri în circuitul ATP, în proba de dublu masculin, dintre care două, în turneele de mare șlem: la Wimbledon, în 2015 și la US Open, în 2017.

A ieșit câștigător al Turneului Campionilor, în 2015, alături de Jean-Julien Rojer, dar și cvadruplu campion al turneului ATP de la București, în edițiile 2012, 2013, 2014 și 2016, cu patru parteneri diferiți: Robert Lindstedt, Max Mirnyi, Jean-Julien Rojer și Florin Mergea.

În 2016, la Rio de Janeiro, Horia Tecău a câștigat, împreună cu același Florin Mergea, singura medalie olimpică reușită de România în probele olimpice de tenis. Cei doi dubliști au fost medaliați cu argint.

Horia Tecău, la Poveștile Sport.ro. Emisiunea integrală

În luna februarie a anului 2015, Horia Tecău îl învingea pe Roger Federer, în proba de dublu a turneului ATP de la Dubai.

6-4, 7-6 (14/12) a fost scorul partidei în care Horia Tecău și Jean-Julien Rojer au trecut de dublul format din Roger Federer și Michael Lammer.

Tecău rememorează în emisiunea Poveștile Sport.ro experiența meciului câștigat împotriva lui Federer

În emisiunea Poveștile Sport.ro, Horia Tecău a rememorat experiența victoriei obținute împotriva unuia dintre cei mai mari tenismeni din istorie, dezvăluind cum l-a simțit pe „dublistul Federer”, dar și cum a decurs duelul psihologic, purtat peste fileu între cei doi.

„Am jucat împotriva lui la Brisbane, primul meu meci cu Rojer. Am pierdut în fața lui și a lui Mahut, după care l-am bătut la Dubai, când făcea echipă cu Lammer. Țin minte, din acel meci, că el - nefiind un jucător care se antrenează pentru dublu și nu are reperele sau execuțiile aferente - cu cât avansa meciul, le găsea.

M-a impresionat o chestie de mental la el, în acel meci. Eu returnez pe partea de rever, în momentele importante. Aveam minge de meci și servea Roger. Tot meciul, a încercat să servească la T, dar mingile îi ieșeau puțin în afara terenului.

Când servea la exterior, avea procentaj bun. Îl așteptam și mă gândeam: 'cum gândește Roger, număr 1 mondial, în momentul ăsta? Știe că eu îl aștept pe rever, unde avea procentaj bun sau nu se gândește că a greșit până acum, ci o să o dea la T, pe dreapta mea.

Mi-a servit în T, dar l-am așteptat acolo, pentru că m-am gândit cum s-ar gândi el în acel moment. Dacă merge pe procentaj sau își zice: 'eu sunt Roger Federer, o dau oriunde.'

A dat la T și l-am așteptat și am câștigat meciul, dar m-a impresionat cum vede jocul. Asta am observat la marii jucători. Nu există ce s-a întâmplat în trecut nereușit. Acum, în momentul ăsta, intră cu atitudinea că vor reuși execuțiile cu încredere și curaj,” a dezvăluit Horia Tecău, în exclusivitate pentru Sport.ro, experiența meciului câștigat în detrimentul elvețianului Roger Federer.

Horia Tecău, despre Roger Federer: „Este un om al vestiarului. E foarte jovial, foarte glumeț, foarte deschis.”

„Roger este un om al vestiarului. E foarte jovial, foarte glumeț, foarte deschis. Interacționează cu toată lumea, dar când intră pe teren devine 'Mr. Perfect' și se concentrează doar la tenis.

Când iese de pe teren, se transformă, cum și Nadal, și Djokovic se transformă. Intră în acel rol de jucător creat, hrănit și perfecționat, dar în afară sunt ei, cu personalitatea lor.

Roger este, în continuare, foarte implicat și interesat de lumea tenisului. Antrenorului lui îi plăcea să mă cheme să mai joc cu el, din când în când, iar când stăteam pe bancă, la pauză, mereu mă întreba de niște detalii din tenisul românesc pe care nu știam de ce le știe sau de ce îl interesează pe el ce se întâmplă în Federația de Tenis din România.

Ăsta este Roger, e un tip pasionat de tenis, interesat de lumea asta și prezent,” l-a descris Horia Tecău pe Roger Federer, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

