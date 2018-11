Halep isi amana revenirea in tenis! Nu va juca de Craciun si Revelion: Cand se intoarce Simona pe teren

Halep va primi titlul de cetatean de onoare la Calarasi.

Fara antrenor, Halep isi amana revenirea in tenis. Nu va juca de Craciun si Revelion.

Cel mai bun an din cariera lui Halep l-a ajutat si pe Cahill. Australianul poate castiga trofeul de antrenorul anului in tenis. Acasa la el, in Australia, e deja numarul 1.

Prima in lume, Halep a fost votata jucatoarea anului.

Halep isi amana revenirea. A refuzat invitatia la turneul de la Brisbane, in prima saptamana din 2019. Halep va incepe anul tot in Australia, o saptamana mai tarziu, la Sydney.

Lui Halep i-a mers bine in Australia. In sezonul trecut a jucat finala la Melbourne.