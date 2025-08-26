” Felicitări pentru tot ce ai realizat, Petra. Acum bucură-te de viaţă! ”, este mesajul postat de Halep la secţiunea story de pe canalele de socializare. Simona a însoţit mesajul cu o fotografie în care apare alături de Petra Kvitova.

Simona Halep a transmis un mesaj pentru cehoaica Petra Kvitova (35 de ani), cea care, luni, a jucat ultimul meci al carierei, fiind eliminată în primul tur de la US Open 2025.

Kvitova (35 de ani), ajunsă pe locul 543 în clasamentul WTA, a părăsit ultimul Grand Slam al anului, după o partidă de doar 52 de minute, la New York: 1-6, 0-6 cu franțuzoaica Diane Parry (22 de ani, 107 WTA).

Revenită în competiţie, în februarie 2025, după o absenţă de 17 luni – timp în care a devenit mamă, fiul ei, Petr, născându-se în iulie 2024 - Kvitova nu şi-a regăsit niciodată ritmul. Cehoaica, căsătorită cu antrenorul ei, Jiri Vanek, nu a reuşit să obţină cu Parry victoria la care spera, declarând după meci că a fost „copleşită de emoţii” chiar înainte de a păşi pe teren.

A fost ultimul meci pentru Kvitova, după 19 ani petrecuţi în circuit. Kvitova a fost dublă câştigătoare la Wimbledon (2011 şi 2014), cucerind 31 de titluri WTA, şase Cupe Billie Jean King şi o medalie de bronz la Jocurile Olimpice de la Rio 2016.

La sfârşitul anului 2016, Petra Kvitova a fost victima unui atac teribil, comis de un intrus la domiciliul ei. Apoi a trebuit să fie supusă unei intervenţii chirurgicale la mâna stângă, iar medicii i-au dat doar 10% şanse să joace din nou. Potrivit news.ro, cehoaica a arătat o voință fantastică și a reuşit să ajungă, din nou, într-o finală de Grand Slam, la Australian Open, în 2019.

Kvitova și-a încheiat acum cariera, câștigând peste 37 de milioane de dolari din tenis, exclusiv din premiile adunate în turnee. În cel mai bun moment pe care l-a avut, în tenisul feminin, Kvitova a fost pe 2 WTA, în octombrie 2011.

