Gerard Pique nu dă înapoi: „Cerem 50 de milioane din partea Federației Internaționale de Tenis”

Președinte al grupului Kosmos, Gerard Pique a explicat, pe larg, aventura sa, la cârma Cupei Davis, dar și motivul pentru care pretinde suma de $50 de milioane, din partea Federației Internaționale de Tenis.

„Credem că lucrul făcut de noi în Cupa Davis e o poveste de succes răsunător. Am ajuns la cârma unei competiții decadente. La nivel sportiv, economic, am reușit să întoarcem soarta întrecerii. E evident și verificabil, prin numere.

Am crescut de patru ori veniturile, într-un singur an. Am urcat de la trei la cincisprezece sponsori. Asta s-a întâmplat în 2020, când Covid a perturbat mersul tuturor sporturilor. Am avut o înțelegere cu Federația Internațională de Tenis, căreia i-am plătit o sumă considerabilă de bani, 40 de milioane per an.

Într-o competiție similară, Cupa ATP, Federația Australiană de Tenis a plătit doar 10 milioane circuitului ATP. Am plătit de patru ori mai mult. În 2021 s-a jucat fără spectatori.

După terminarea contractului, între noi și ITF este o dispută pentru a cere până la 50 de milioane de dolari. Nu putem spune mai multe, din restricții de confidențialitate. Dar sunt mândru de tot ce am făcut.

Am schimbat competiția chiar într-o perioadă afectată de Covid, imposibil de prevăzut. Am investit mai mult decât 100 de milioane în Cupa Davis, iar asta e scandalos,” a spus Gerard Pique, într-un interviu acordat Marca.

„Mi-a mâncat câțiva ani din viață această problemă! Am văzut că nu este profitabil și am reziliat contractul, pentru că nu au fost de acord să-l renegocieze.

Acum vom merge la judecată și sperăm să ajungem la un acord. Negocierea cu federațiile nu este ușoară, sunt conduse de oameni cărora nu le place schimbarea, și nici sportul”, a declarat fostul fotbalist, într-un interviu pentru Rac1, potrivit Tennis World USA.