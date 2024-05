Sorana Cîrstea (34 de ani, 30 WTA) a avut privilegiul de a se poza pe Arena Philippe-Chatrier alături de Rafael Nadal, înainte ca ibericul să își înceapă ce va rămâne, în cel mai probabil caz, ultima ediție de Roland Garros a carierei sale.

Sportiva din Târgoviște a publicat imaginea istorică însoțită de un text emoționant, prin care a confirmat că idolul său în lumea sportului rămâne tenismenul din Manacor.

„Alături de idolul meu într-o zi de antrenament în regatul zgurii,” a scris Sorana Cîrstea, descriind momentul în care ea și Rafael Nadal s-au pozat împreună pe cel mai mare stadion de tenis din Franța.

Chiar înainte să plece spre Paris, Sorana Cîrstea a declarat public că îl are ca idol sportiv pe Rafael Nadal însuși.

Picture worth putting up on the wall for sure. Sorana Cirstea getting a pic with Rafa Nadal on Friday at Roland Garros.

Source: Getty pic.twitter.com/Xg0zQbrZKT