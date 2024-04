Parcursul de minune al Gabrielei Ruse la turneul 250 puncte de la Rouen s-a oprit în sferturile de finală. Românca a fost învinsă de Caroline Garcia, ocupanta locului 23 mondial, cu scorul de 6-3, 6-4.

Garcia a dominat primul set, obținând o victorie confortabilă, iar în setul al doilea, deși Ruse a încercat să revină, Garcia a reușit să încheie meciul în două seturi. Partida a durat o oră și 31 de minute.

It's always a challenge to face a player in their home country, extra so when they are someone who can play as well as Garcia. But Gabi still put up a good fight even if she wasnt able to get the win. Overall a great week for Gabi. Caroline Garcia defeated Gabriela Ruse 6-3, 6-4. pic.twitter.com/hhHtDzNQSo