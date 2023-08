Gabriela Ruse (25 de ani, 166 WTA) s-a calificat în finala calificărilor turneului de mare șlem de la New York.

Sportiva din București a reușit o revenire impresionantă, de la 0-1 la seturi, împotriva unguroaicei Dalma Galfi (117 WTA), scor 4-6, 6-1, 7-5. Partida s-a întins pe durata a două ore și douăsprezece minute.

A much closer match today for Gabi than in R1. But she adjusted her game after losing a tight 1st set, proving she can problem-solve on the fly. The 3rd set was again super close, with Galfi taking a 5-4, before Gabi raised her level, winning the next 3 games to grab the win.… pic.twitter.com/KeybTYqswi