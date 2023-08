Să pierzi un meci n-a fost niciodată mai profitabil: câți bani vor primi jucătorii eliminați în primul tur la US Open 2023

US Open 2023 va consemna un record absolut în ce privește cecurile scrise jucătorilor care vor părăsi competiția după runda inaugurală.

Tenismenii care vor face doar act de prezență în turneele de simplu propriu-zise vor încasa câte $81,500, o sumă notabil mai mare decât premiile oferite în tururile inițiale ale celorlalte competiții majore.

Spre comparație, în acest sezon, Australian Open a oferit jucătorilor eliminați în turul întâi câte $69,510, Wimbledon, câte $70,100, iar Roland Garros, câte $75,589, anunță jurnalistul Christopher Clarey.

Câștigătorii en-titre ai Openului American sunt Carlos Alcaraz și Iga Swiatek, actualele numere 1 în clasamentele ATP și WTA.

