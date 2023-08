Turneul de la Flushing Meadows este recunoscut pentru statutul mai puțin sobru, în lumea celor patru turnee de mare șlem ale sezonului de tenis.

Publicul prezent pe Stadionul Arthur Ashe a putut savura, în 2007, imitațiile făcute cu dibăcie de Novak Djokovic, pe terenul de tenis.

Timpul trece, „actorul Djokovic” rămâne: cum i-a imitat 'Nole' pe Sharapova, McEnroe, Ivanisevic și Kyrgios

Djoker back to doing impersonations HE'S TAKING IT!pic.twitter.com/1iorc7OL1W — Ryan (@Some1NamedRyan) August 23, 2023

Pentru a amuza puternic fanii prezenți în tribune, „Nole” a ales să îi imite pe Rafael Nadal și pe Maria Sharapova, doi jucători cunoscuți pentru ticurile lor nervoase folosite în ritualul de serviciu.

La primul antrenament efectuat pe cea mai mare arenă de tenis din lume în acest an, Djokovic a imitat-o pe Maria Sharapova, după care a continuat cu o imitație a faimosului John McEnroe, strigând și faimoasa sintagmă: „You cannot be serious!”, invocată de fostul tenismen american la adresa arbitrilor de scaun.

După aceea, Djokovic nu s-a sfiit să își imite antrenorul, Goran Ivanisevic, dar și „prietenul” Kyrgios, pe care l-a ironizat pentru mișcările sale prin care își aranjează tricoul în mod repetat, atunci când se pregătește de retur.