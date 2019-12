FURAT CA-N CODRU | Ce i s-a intamplat in SUA juniorului roman care viseaza sa fie numarul 1 ATP: "Nedreptatea a fost prea mare. " 

Un junior roman de 15 ani a fost dezvantajat vadit in SUA la unul dintre cele mai importante turnee de tenis din lume.

Alexandru Coman este unul dintre cei mai promitatori juniori ai tenisului romanesc. Pustiul craiovean in varsta de 15 ani s-a impus de curand la turneul Eddie Herr, una dintre cele mai prestigioase competitii rezervate juniorilor tenisului la nivel mondial.

Tanarul tenismen a mai participat la Junior Orange Bowl, unde s-a oprit in semifinale, dar nu fara controverse. Romanul a fost dezavantajat decisiv de catre arbitrul de scaun in penultimul act, conform propriilor lui spuse.

Alexandru Coman: "Nedreptatea a fost prea mare."



"Pot sa va povestesc ca la primul turneu, cel castigat la IMG Academy din SUA, nu am avut arbitri. Nici nu a fost nevoie, jucatorii au fost fair-play si lipsa arbitrului de scaun si a celor de linie nu s-a resimtit. La Junior Orange Bowl am avut arbitri, incepand cu semifinala. Pana atunci a fost la fel ca la Eddie Herr, ne arbitram singuri. Dar in semifinale, cand am jucat cu americanul care ulterior a castigat turneul, arbitrul de scaun a avut o zi – sa zicem – foarte proasta. A luat cateva decizii gresite si – ciudat – toate impotriva mea.

In setul 2, cand revenisem de la 1-3, la 4-3, a dictat impotriva mea cinci greseli de picior, toate la al doilea serviciu, care au reprezentat tot atatea duble greseli. Nimeni nu intelegea ce se intampla si arbitrul s-a oprit doar cand cineva a luat telefonul mobil si a inceput sa filmeze ostentativ ce se intampla pe teren. Dar fusese suficient ca adversarul sa isi revina," a spus Alexandru Coman pentru tenisite.info.

A primit explicatii din partea americanilor



"Am fost un pic suparat atunci, insa la finalul meciului a venit la mine o doamna, care vazuse tot meciul si care are o academie de tenis in California si mi-a zis ca nu trebuie sa fiu suparat, pentru ca in America se intampla des astfel de lucruri, inclusiv la Miami Open. Mi-a mai zis ca toti cei care oficiaza la turneele de juniori din SUA nu sunt de fapt arbitri, ci voluntari, uneori subiectivi in decizii, si trebuie sa iau lucrurile ca atare.

Atunci, imediat dupa meci, ce mi-a explicat dansa nu prea m-a consolat. In schimb, am avut confirmarea ca nedreptatea a fost prea mare, cand am vazut ca unul din antrenorii ITF care ma asista la acel meci, cea mai calma persoana pe care am cunoscut-o, s-a enervat atat de rau dupa deciziile arbitrului incat, ca sa nu observ si eu ce afectat era, s-a ridicat de pe scaun si a plecat de langa teren. I-am auzit insa incurajarile in continuare, caci se mutase la doua terenuri distanta si imi striga de acolo sa lupt. Nu-l mai vedeam, dar il auzeam cum incerca sa ma incurajeze," a relatat campionul de la Eddie Herr pentru aceeasi sursa.

Cu ce ramane Alexandru Coman dupa turneele jucate in Statele Unite ale Americii



"Au fost trei saptamani extraordinare pentru mine in Florida, cu bune si cu foarte bune, care s-au incheiat cu un titlu si cu o semifinala in doua dintre cele mai importante turnee mondiale la nivel de juniori.

O experienta unica, care m-a ajutat sa imi dau seama de nivelul la care ma aflu, in conditiile in care am jucat pentru prima oara in afara Europei cu cei mai buni juniori din lume. A fost frumos, am avut multe de invatat din aceasta experienta," a completat Alex Coman intr-un interviu acordat tenisite.

foto: tenisite.info