FEDERER - DJOKOVIC LIVE FINALA | A 46-a intalnire intre cei doi, elvetianul poate castiga al 99-lea titlu din cariera! Declaratia superba data inaintea finalei

Numarul 2 mondial, Roger Federer, s-a calificat in finala turneului de la Cincinnati unde va da de unul dintre cei mai mari rivali ai sai, Novak Djokovic. Este al 46-lea meci direct intre cei doi si a 5-a oara cand se intalnesc in ultimul act al turneului de la Cincinnati.

Federer s-a calificat in final dupa victoria in fata lui David Goffin, acesta fiind nevoit sa se retraga la scorul de 7-6 1-1 din cauza unor probleme la umar. Pentru Federer poate fi al 99-lea titlu al carierei daca il invinge pe Djokovic!

"Deja la Indian Wells si Miami am fost intrebat ce cred despre nivelul lui (Djokovic) si am spus atunci ca nu acesta este adevaratul Novak. Insa daca are timp la dispozitie, isi va rezolva problemele. In 3 luni, poate deveni un jucator complet diferit.



Uitati-va ce s-a intamplat la Roland Garros. Putea sa castige la Queens, a castigat la Wimbledon si acum e iar in finala. Acum avem sentimentul ca nu a fost nicio clipa in afara circuitului" a declarat Federer la conferinta de presa de dupa victoria cu Goffin.