FED CUP | Katerina Siniakova, reactie dupa meciul pierdut cu Simona Halep! "Sunt foarte suparata"

Cehia si Romania sunt la egalitate dupa prima zi de confruntari, scor 1-1.

Katerina Siniakova, racheta numarul 2 a Cehiei, a vorbit despre infrangerea pe care Simona Halep i-a administrat-o in meciul 2 al zilei.

Cehoaica in varsta de 22 de ani, locul 44 WTA, a explicat de ce a pierdut atat de clar in fata fostului lider mondial din WTA, Simona Halep.

"Am avut situatii bune si nu am profitat de ele! Din pacate, am comis greseli simple. Am avut un joc bun, dar am fluctuat mai mult decat Simona, in timp ce ea reusea rapid sa treaca peste momentele mai putin bune. Sunt foarte suparata ca am pierdut cu 6-0 in setul secund", a spus Siniakova dupa meci.

Cehia, campioana en-titre, si Romania sunt la egalitate dupa prima zi de Fed Cup, scor 1-1, iar duminica este o zi vitala pentru a cunoaste semifinalista data de acest duel. Mihaela Buzarnescu a fost invinsa de Karolina Pliskova, iar Simona a restabilit egalitatea la general dup ace a invins-o pe Siniakova, scor 6-4, 6-0.

Duminica, de la ora 14, Simona Halep si Karolina Pliskova vor evolua in primul meci al zilei, urmat de duelul dintre Mihaela Buzarnescu si Katerina Siniakova. Daca va fi cazul, se va disputa si meciul de dublu, cel dintre Siniakova/Krejcikova si Begu/Niculescu. Echipa invingatoare se va califica in semifinale, in timp ce invinsa va disputa barajul pentru mentinerea in Grupa Mondiala a Fed Cup.