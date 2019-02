FED CUP | Mesajul Mihaelei Buzarnescu dupa infrangerea din prima zi: "Imi pare rau ca nu am reusit mai multe azi! Raman optimista!"

Mihaela Buzarnescu, a doua racheta a Romaniei, a fost invinsa in primul meci al intalnirii de la Ostrava dintre campioana en-titre, Cehia, si Romania.

Miki a fost invinsa in minimul de seturi de catre racheta numarul 1 a Cehiei, Karolina Pliskova, scor 1-6, 4-6, dupa o ora si 26 de minute de joc. Aceasta a fost a treia intalnire dintre cele doua jucatoare. De fiecare data, cehoaica s-a impus, insa pentru prima data in minimul de seturi.

Sportiva in varsta de 30 de ani a transmis un mesaj pe contul personal de Instagram, transmitand ca optimismul este in continuare la cote inalte in tabara tricolora. “Le multumesc suporterilor romani prezenti la Ostrava si voua, celor de aici, pentru sustinere . Imi pare rau ca nu am reusit mai multe in meciul de azi, dar raman optimista si sunt sigura ca avem sanse sa invingem. Hai, Romania”, a scris Mihaela Buzarnescu pe Instagram.

Duminica, ea va evolua in al doilea meci al zilei contra Katerinei Siniakova, locul 44 WTA.