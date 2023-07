Rafael Nadal (37 de ani, 140 ATP) s-a pozat alături de câțiva fani de-ai săi, iar unul dintre aceștia a avut curajul de a-l întreba cine este fotbalistul mai bun, Cristiano Ronaldo sau Lionel Messi.

Fan înrăit al clublui de fotbal Real Madrid, „Regele Zgurii” a oferit un răspuns inedit, admițând: „Messi e mai bun, dar țin cu Real Madrid!”, a spus Nadal, cu deschidere.

În 2022, Rafael Nadal a asistat din tribunele Stade de France la finala Ligii Campionilor, câștigată de Real Madrid, în detrimentul echipei englezești, FC Liverpool, scor 1-0. În ziua următoare, Nadal a avut de jucat ultimul act competițional al turneului de la Roland Garros, în care l-a depășit în minimum de seturi pe un elev al Academiei sale, Casper Ruud.

Între timp, Lionel Messi a debutat cu gol pentru Inter Miami, în partida cu Cruz Azul. Introdus în teren în minutul 54, starul argentinian a fost ovaționat la scenă deschisă de întreg stadionul, fiindu-i acordată și banderola de căpitan.

În minutul 94, la scorul de 1-1, cei de la Inter Miami au obținut o lovitură liberă de la aproximativ 30 de metri, pe care Lionel Messi a transformat-o într-o manieră caracteristică, aducând victoria echipei.

????️ Messi or Ronaldo?

????????️ Rafael Nadal: “Messi is better, but I am a Real Madrid fan.”pic.twitter.com/YJDAISs3BH