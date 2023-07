Superstarul argentinian a fost trimis în teren în a doua repriză a meciului și a bifat un debut perfect, aducând victoria echipei sale cu un gol marcat în prelungiri, din lovitură liberă. Multe personalități din lumea sportului au fost prezente la meci, dar și influcenceri.

Cea care a atras atenția de departe a fost Kim Kardashian, care a fost văzută și la meciurile lui PSG și Arsenal în acest an. Kim a stat lângă Serena Williams la meci, iar înainte de start i-a fost luat un interviu, în care a dezvăluit că a venit pentru a-i face pe plac fiului său, Saint West, care este mare fan al fotbalului.

Kim Kardashian și-a dus fiul să-l cunoască pe Leo Messi

Băiețelul a fost protagonistul și unui moment amuzant în timp ce mama sa oferea interviul.

„Fiul meu este obsedat de fotbal și aș face orice pentru el, așa că facem excursii pentru fotbal, călătorim prin toată lumea și e non-stop, mergem toată vara la meciuri demonstrative.

Am jucat fotbal 5-6 ani, am fost și portar și atacant, nu eram chiar rea. Mi-a plăcut mult, așa că sunt fericită că băiatul meu iubește acest sport și că putem veni”, spune Kim în cadrul interviului acordat înainte de meci, moment în care a fost întrerupt de fiul ei, entuziasmat că a dat mâna cu jucătorii care se îndreptau spre vestiar: „E transpirație de fotbalist!”

„Are transpirație de jucător pe el, oh, doamne! Sunt extrem de încântați, asta mă face și pe mine fericită, mă bucur să mă aflu aici cu David, Victoria. (n.r. are un jucător preferat?) În mod clar Messi, e foarte încântat să îl vadă pe Messi”, a adăugat vedeta .

Kim Kardashian had to bring her football-obsessed son to Messi's debut ❤️ (via @MLS)pic.twitter.com/xji1FuEMRt — B/R Football (@brfootball) July 22, 2023

Ulterior, Kim Kardashian a postat pe Instastory filmări din momentul în care fiul său, Saint, a făcut o poză cu Messi și a primit și un tricou cu autograf.