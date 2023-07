Carlos Alcaraz l-a răpus, duminică, în finala de la Wimbledon, chiar pe sârbul Novak Djokovic, după un meci spectaculos, demn de cei mai buni tenismeni ai lumii la ora actuală. Spaniolul s-a impus cu 1-6, 7-6 (6), 6-1, 3-6, 6-4, jucând ”cel mai bun tenis” din carieră, în chiar finala cu omul pe care visează să-l depășească în câțiva ani.

Ilie Năstase a vorbit pentru Sport.ro despre potențialul și marja de progres de care dispune ibericul născut la El Palmar, la 5 mai 2003. Îl vede capabil să atingă un nivel greu de intuit în acest moment, dar ”Nasty” se așteaptă și ca Alcaraz să aibă probleme cu sportivii tineri din circuit care se vor maturiza în sezoanele următoare.

Ilie Năstase, opinie despre ”fenomenul” Carlos Alcaraz

Campionul de la Wimbledon demonstrează că e capabil să triumfe și să arate un nivel ridicat indiferent de suprafață, chiar dacă și-a concentrat atenția, la fel ca Rafael Nadal, pe terenurile de zgură din Spania, unde a făcut primii pași în sport. Victoria pe iarbă spune multe despre ce va propune Carlos Alcaraz în anii următori, în opinia lui Ilie Năstase.

”Copilul acesta joacă bine, a luat și US Open, era numărul 1 oricum! Copilul nu mai are nevoie de... toată lumea spune că o să ajungă sus. E deja bun! Mai jos nu se duce, mai sus, da!

Să nu ne grăbim însă, l-a învins pe Djokovic, dar nu putem să facem pronosticuri în privința numărului de Grand Slam-uri la care va triumfa. Nu cred că poate spune cineva că va câștiga, să zicem, 20 și ceva de Grand Slam-uri. E foarte greu de spus!

Posibil să aibă probleme cu alții, mai puțin buni ca el. Nu e obligatoriu ca, dacă l-a bătut pe Djokovic, să îi învingă pe toți. Toți vor să îl bată acum!

Copilul arată bine până acum, pe zgură poate joacă bine, cel mai bine, așa a crescut, ca Nadal. Dar, dacă poate să câștige și pe iarbă, cum a câștigat și Nadal, cu atât mai bine. Dacă a luat două Mari Șlemuri până acum, înseamnă că poate să mai ia și de acum înainte”, a spus Ilie Năstase pentru Sport.ro.

Carlos Alcaraz, peste Djokovic, Nadal și Federer la 20 de ani

Comparativ cu Novak Djokovic, Rafael Nadal sau Roger Federer, Carlos Alcaraz are un mic plus în fața lor, pentru că la 20 de ani doar compatriotul Nadal reușea să își treacă în CV un turneu de Mare Șlem. Alcaraz a ajuns deja la două și mai are în față două turnee la care va participa la această vârstă, US Open și 2023 și Australian Open 2024.

Tenismenul iberic a cucerit în primă fază US Open, ediția 2022.

”E un vis devenit realitate. Dar și dacă pierdeam, aș fi fost foarte mândru de mine și de ce am făcut. Fac parte din istorie în acest turneu și e incredibil. Sunt mândru de ce am realizat. După primul set, mi-am spus: Carlos, trebuie să mărești nivelul tenisului, altfel îi vei dezamăgi pe cei care au venit să te vadă.

Novak, am crescut văzându-te cum joci. M-ai inspirat când eram mic. De când m-am născut te-am văzut câștigând turnee. Cred că ești într-o formă fizică mai bună decât mine. Ești nemaipomenit, Novak!”, a declarat Carlos Alcaraz după succesul de la Wimbledon.

În acest sezon 2023, Alcaraz a reușit să câștige 47 de meciuri și a pierdut numai patru, performanță care l-a ajutat să triumfe la șase turnee. La nivelul întregii cariere, are 137 de victorii și 35 de eșecuri, dar și 12 trofee.

Datorită performanței de la Wimbledon, el și-a asigurat prezența la Turneul Campionilor 2023, fiind primul sportiv din circuitul ATP calificat până la această oră.