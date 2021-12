Faima Emmei Răducanu decolează! Campioana US Open a devenit noua ambasadoare a unei companii aeriene

Drumul Emmei Răducanu către faimă capătă din nou viteză. După titlul cucerit la Flushing Meadows fără set pierdut în zece meciuri, sportiva în vârstă de 19 ani a devenit ambasador al British Airways, luând o decizie inspirată din punctul de vedere al brandului personal.

„Sunt încântată să mă alătur familiei British Airways ca ambasador global! Această companie aeriană a jucat un rol special pentru mine, purtându-mă acasă după US Open. Abia aștept să lucrez împreună cu acest brand britanic de renume,” a scris Emma Răducanu pe Twitter, anunțându-și noua mutare.



În postarea publicată pe Twitter, Emma Răducanu a atașat o imagine în care se află în cabina de pilotaj al unui avion British Airways, echipată corespunzător.

Australian Open 2022 ar putea fi al treilea turneu de mare șlem la care Emma Răducanu ar participa. Sportiva britanică cu origini românești și-a făcut debutul în competițiile Grand Slam în acest an, la Wimbledon, unde a ajuns până în turul 4. Debutul a fost urmat tocmai de parcursul perfect de la New York, unde Emma Răducanu a legat 10 victorii fără set pierdut, dintre care 7 pe tabloul principal.

thrilled to join the @British_Airways family as a global brand ambassador! The airline has already been part of a special time for me, flying me home from the US Open. I look forward to working with the iconic British brand on some exciting projects!#britishairways ✈️ pic.twitter.com/TJiQCubFjs