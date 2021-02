"Esti un zero! Nu faci niciun rahat pe teren, om de nimic gras care esti!" | Reactie uluitoare a numarului 29 ATP, Benoit Paire in turneul ATP de la Cordoba 

Benoit Paire a avut o iesire nervoasa incredibila in cadrul turneului ATP de la Cordoba, Argentina.

Benoit Paire este unul dintre jucatorii recalcitranti ai circuitului ATP, iar parcursul sau la turneul de la Cordoba confirma acest lucru. Dupa o victorie in primul tur cu Nicolas Jarry (1129 ATP), numarul 29 mondial a fost eliminat in turul secund de catre Federico Coria (95 ATP), lucru care i-a starnit o noua reactie nervoasa puternica.

"Esti slab! Zero, zero! Nu faci niciun cacat pe teren. Om de nimic gras care esti!", si-a transmis siesi Benoit Paire in timpul celui de-al doilea meci jucat in Argentina, noteaza Eurosport.

Benoit Paire a imrpesionat negativ si la primul turneu de mare slem al anului, unde a iesit inca din turul inaugural, fiind eliminat de Egor Gerasimov, numar 83 ATP.

Frapant cu privire la esecul tenismenului francez de la Melbourne a fost ca a comis intr-un singur meci nu mai putin de 23 de greseli nefortate, mai multe decat cele comise de finalistul Daniil Medvedev.

WE HAVE A BENOIT SIGHTING IN CARDOBA @benoitpaire pic.twitter.com/oOdFtsDpkb — Kenny Ducey (@KDPicks) February 22, 2021