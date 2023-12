Horia Tecău (38 de ani) a dezvăluit în emisiunea Poveștile Sport.ro ingredientul care l-a ajutat să ajungă cel mai bun dublist din lume, în 2015.

Fostul tenismen din Constanța atribuie o mare importanță repetiției efectuate în jocul la fileu. Încă din perioada junioratului, Horia Tecău a exersat suplimentar voleul, încercând să îl imite pe Stefan Edberg - fost număr unu mondial cu șase titluri de mare șlem în palmares, în proba individuală.

Horia Tecău a antrenat suplimentar voleul încă din copilărie, imitându-l pe Stefan Edberg

Ținând în mână o rachetă Pro Staff Classic, Horia Tecău a recunoscut că s-a lăsat inspirat de jocul lui Edberg atunci când și-a trasat stilul de joc în lumea tenisului - un stil consacrat prin serviciul variat eficient, printr-o calitate ridicată a voleului și printr-o abilitate extraordinară de a returna eficient.

„Țin minte că am jucat pe la 12 ani cu această rachetă, tocmai pentru că eram mare fan Edberg. Nu e o rachetă potrivită pentru un copil de 11-12 ani, pentru că e foarte grea și e destul de dificil să joci cu ea, deoarece nu ai suficientă forță la vârsta aceea.

Îl admiram foarte mult pe Edberg. De la el am preluat starea lui pe teren, fair play-ul, profesionalismul, eleganța. Mereu am vrut să joc ca el, inclusiv în jocul la fileu. Nu am ajuns să joc voleul la nivelul lui, dar mereu m-a atras jocul la fileu, pentru că mă uitam la meciurile lui Edberg.

Tecău, triplu campion de Grand Slam și o dată câștigător al Turneului Campionilor

Jocul la fileu e spectaculos, foarte atletic. Trebuie să acoperi foarte bine, să te miști, să ajungi la loburi, să vii în față. Faptul că antrenorii m-au lăsat și mi-au încurajat atracția către jocul la fileu m-a ajutat mult la dublu.

Când am intrat la seniori și am luat acea decizie de a mă dedica jocului de dublu, simțeam că sunt cu un pas înainte, deoarece am antrenat foarte mult acest procedeu, în copilărie,” a explicat Horia Tecău, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Horia Tecău este unul dintre tenismenii de top ai României, în Era Open. A câștigat 38 de titluri în circuitul ATP, în proba de dublu masculin, dintre care două, în turneele de mare șlem: la Wimbledon, în 2015 și la US Open, în 2017.

A ieșit câștigător al Turneului Campionilor, în 2015, alături de Jean-Julien Rojer, dar și cvadruplu campion al turneului ATP de la București, în edițiile 2012, 2013, 2014 și 2016, cu patru parteneri diferiți: Robert Lindstedt, Max Mirnyi, Jean-Julien Rojer și Florin Mergea.

În 2016, la Rio de Janeiro, Horia Tecău a câștigat, împreună cu același Florin Mergea, singura medalie olimpică reușită de România în probele olimpice de tenis. Cei doi dubliști au fost medaliați cu argint.

Horia Tecău, la Poveștile Sport.ro. Emisiunea integrală

Horia Tecău, despre marile victorii ale carierei sale

Horia Tecău (38 de ani) a încheiat sezonul 2023 cu o victorie categorică, obținută alături de echipa României, în Serbia, în Cupa Billie Jean King.

Înainte să bifeze succesul conturat cu 4-0 la meciuri, în Kraljevo, căpitanul nejucător al echipei României de tenis feminin și-a înșirat marile reușite ale carierei, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

Dublistul care a făcut cea mai bună reputație României, în secolul XXI, a inclus finala olimpică, jucată alături de Florin Mergea împotriva lui Rafael Nadal și Marc Lopez pe lista celor mai mari victorii ale carierei sale. În ciuda rezultatului nefavorabil al partidei, Tecău și Mergea au devenit primii tenismeni din istoria României medaliați la Jocurile Olimpice.

Dincolo de argintul de la Rio de Janeiro, Horia Tecău a menționat finala câștigată la Wimbledon, în 2015, împreună cu Jean-Julien Rojer, împotriva lui Jamie Murray și John Peers, scor 7-6 (4), 6-4, 6-4.

Finala Wimbledon 2015 și finala olimpică din 2016, meciurile carierei lui Horia Tecău, potrivit propriilor lui cuvinte

„După trei finale pierdute, să câștig la Wimbledon a fost îndeplinirea visului suprem în tenis,” a declarat Horia Tecău, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Nu în ultimul rând, fostul tenismen constănțean a numit jocurile din Cupa Davis drept meciurile care l-au făcut cel mai mândru de statutul său de jucător profesionist de tenis.

Despre meciurile jucate acasă în Cupa Davis, Horia Tecău a spus următoarele: „Cu așa public și cu o așa atmosferă nu ai cum să joci nici măcar într-o finală de Grand Slam, cu un public care cântă și te încurajează după fiecare punct.

E ceva special și unul dintre lucrurile care îmi lipsesc cel mai mult după retragere. Poate că nu întâmplător sunt în rolul de căpitan, unde aud publicul în spate,” a completat Horia Tecău, în dialog cu Andru Nenciu, în emisiunea Poveștile Sport.ro.