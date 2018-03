Accidentarea de la AO ii da in continuare batai de cap Simonei, inainte de Indian Wells: "Sa vedem cum va rezista piciorul"

Numarul 1 mondial are inca dureri si probleme din cauza accidentarii la picior.

Chiar inainte de primul meci, pe care il va disputa impotriva Krystinei Pliskova, jucatoarea a facut un anunt ingrijorator referitor la piciorul care i-a cauzat probleme si pana acum.

"Vreau sa joc si sa vad cum rezista piciorul", a declarat Simona pentru treizecizero.ro

Pana acum, Halep a mai avut o singura intalnire cu Kristyna Pliskova, in 2017, in primul tur al turneului de la Madrid. Halep a castigat cu 6-1, 6-2 in 57 de minute.

Un alt lucru pe care Simona Halep nu l-a uitat a fost momentul decisiv din timpul meciului cu Caroline Wozniacki, din finala de la Australian Open. Wozniacki a cerut un time-out medical in momentul in care scorul era 4-3 in favoarea Simonei. Multi oameni din tenis si din afara lui au sustinut ca acesta a fost un motiv pentru a o scoate pe Halep din ritm.

”Cate saptamani sunt de atunci? Nu pot sa spun ca am depasit momentul. Cand ma voi mai confrunta cu un astfel de meci, voi sti cum sa gestionez un timeout medical la 4-3 in decisiv", a declarat Simona.