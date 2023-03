Emma Răducanu schimbă tot și vrea să revină pe culmile gloriei: „Trăiesc ca într-o peșteră!”

Emma Răducanu (20 de ani, 77 WTA) a acces în turul trei al competiției WTA 1000 de la Indian Wells. Este primul turneu, după întrecerea de la Seoul, din septembrie 2022, în care sportiva din Marea Britanie reușește să lege victoriile în circuitul WTA.

Campioana US Open 2021 a vorbit despre negativitatea rețelelor sociale, pe care a început să o evite, după Australian Open, când a decis să își șteargă aplicațiile WhatsApp și Instagram din telefonul mobil.

Emma Răducanu a luat o decizie majoră în viața personală, după Australian Open

„După Australian Open, mi-am șters WhatsApp și Instagram de pe telefon. De atunci, trăiesc ca într-o mică peșteră. Am simțit că în anumite momente e mai bine să mă concentrez doar pe mine și am fost mulțumită de viața mea, fără aceste rețele sociale.

Am învățat că indiferent ce faci, dacă e bine sau rău, sunt oameni care vor fi împotriva ta. Cred că negativitatea este o parte din social media.

Acum nu mă mai afectează atât de mult, pentru că nu mai permit eu să mă afecteze. Mi-e foarte bine așa.

Sincer, nu m-am simțit bine înaintea meciului, m-am hotărât să joc cu 20 de minute înainte. Cu doar două minute înainte meci, dormeam în camera de tratament. Sunt mândră că am ieșit pe teren și am câștigat,” a declarat campioana US Open 2021, notează BBC.

În ciuda problemelor la încheietură, Emma Răducanu a învins-o pe Magda Linette, număr 21 WTA

Emma Răducanu a trecut de Danka Kovinic și Magda Linette fără să piardă set, o performanță remarcabilă, în condițiile în care se confruntă cu dureri în zona încheieturii.

„Pentru cineva care nu a avut așteptări mari înaintea acestui meci și nu știa dacă va putea juca la acest turneu, calificarea reprezintă un mare pas în față,” a punctat Emma Răducanu, conform Tennis365, după victoria obținută în detrimentul polonezei Magda Linette (21 WTA).

