Numărul 4 ATP, Holger Rune a fost eliminat de al 63-lea tenismen al lumii, spaniolul Roberto Carballes Baena, în runda inaugurală a Openului American.

Una dintre marile surprize ale primului tur de la US Open 2023 a venit după 2 ore și 38 de minute de joc, Carballes Baena impunându-se în detrimentul danezului, scor 6-3, 4-6, 6-3, 6-2.

Holger Rune: „Nu mă așteptam să joc pe terenul 5. Nu mi s-a răspuns la cerințe.”

Înainte de începerea partidei, Holger Rune i-a acuzat pe oficialii US Open de „lipsă de respect”, în ce privește programarea meciului său. Rune a jucat primul meci pe terenul cu numărul 5, aspect cu care n-a fost de acord, având în vedere locul ocupat în ierarhia mondială.

Pe platforma X, Rune a făcut o glumă despre terenul 5, pe care a fost pus să joace. „Dacă îl puteți găsi, haideți luni să mă vedeți jucând,” le-a transmis scandinavul fanilor, pe un ton sarcastic.

Rune a recunoscut superioritatea adversarului și a evitat scuzele: „Nu e ca și cum nu pot juca tenis decât pe terenul central.”

Vorbind despre faptul că a fost nevoit să joace pe un teren secundar, cu tribunele apropiate de teren, Holger Rune a spus următoarele: „Nu este dificil, dar este diferit. Ești mai aproape de public, este un mediu plăcut. Nu am o problemă cu asta. Când evoluezi în clasament, vin și niște beneficii pe care ar trebui să le ai, să joci în condiții mai bune.

Cred că este normal și de obicei se întâmplă asta, dar nu și cu mine, nu aici. Este evident dezamăgitor, dar nu voi da vina pe teren pentru această înfrângere. El a jucat foarte, foarte solid. Toate meritele îi aparțin.

Am postat acea postare ca o glumă. Bineînțeles că nu am fost fericit când am văzut ordinea de joc, dar am avut timp să procesez această informație și s-o accept. Nu e ca și cum nu pot juca tenis dacă nu sunt pe terenul central.

Am jucat probabil mai multe meciuri pe terenuri mici decât pe terenuri centrale în toată cariera mea, așa că totul este bine. Au fost, de asemenea, săptămâni grele până la US Open.

Am încercat să obțin o explicație de la organizatori și mi-au spus ceea ce știm cu toții, că îi pun pe americani pe arenele principale. La fel se întâmplă și în Franța, iar acolo joc foarte mult. Încerci să pui mai multe întrebări și nu primești un răspuns. Este un pic cam greu, dar asta e,” a explicat Rune, la conferința de presă organizată după meci, notează Eurosport.