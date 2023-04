Elevul lui Darren Cahill a câștigat punctul anului în tenis, împotriva lui Alcaraz

A fost una dintre cele mai palpitante partide ale noului sezon, iar faptul că Sinner a reușit acum să îl bată pe Alcaraz pe toate suprafețele și să îl egaleze la scorul meciurilor directe, 3-3, confirmă încă o dată că meciurile dintre cei doi super-tenismeni ai noii generații vor contura, cu timpul, una dintre cele mai pasionante rivalități ale Erei Open.

Dincolo de rezultatul mare obținut, Jannik Sinner a câștigat ceea ce poate fi cu ușurință numit „punctul turneului”, dar va candida, în mod cert, pentru titlul de „punctul anului” în tenisul mondial.

Fandări, alunecări, rotiri de corp și lovituri aproape imposibile, toate ingredientele au fost acolo, la finalul unui schimb amețitor, terminat de Sinner cu un passing shot de finețe, care l-a lăsat pe Alcaraz fără replică.

În finala turneului ATP Masters 1000 de la Miami, Jannik Sinner va avea șansa de a câștiga primul titlu important al carierei. Adversar îi va fi rusul Daniil Medvedev, care l-a întrecut pe compatriotul Karen Khachanov în trei seturi, 7-6 (5), 3-6, 6-3.

ONE OF THE BEST TENNIS POINTS THAT I HAVE EVER WATCHED. ????

JANNIK SINNER. CARLOS ALCARAZ. AGAIN.

???????????????? pic.twitter.com/m60yJGdDMs