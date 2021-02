Dupa ce a fost anulata in 2020, Fed Cup se amana, fara o noua data de desfasurare stabilita | Turneul final ar urma sa aiba loc la Budapesta

Pandemia de coronavirus continua sa dea peste cap calendarele tenisului mondial. Cupa Federatiilor 2021 si-a amanat perioada de disputare din primavara pentru partea finala a acestui an.

Prima editie a turneului final Fed Cup ar fi trebuit sa aiba loc in aprilie 2020 la Budapesta, dar a fost anulata din cauza cresterii numarului de cazuri pozitive la COVID-19. In acest an, organizatorii au hotarat amanarea turneului pentru un interval inca neanuntat.

Experimentatul jurnalist american de la The New York Times, Christopher Clarey a explicat pe Twitter ca oficialilor nu le va fi deloc usor in a gasi o fereastra temporala pentru a tine acest turneu cu toate jucatoarele de top in prim-plan.

Amanarea nu afecteaza barajele din aprilie. Romania vs. Italia se va juca la Cluj-Napoca, iar castigatoarea se va mentine in Grupa Mondiala a Cupei Federatiilor. Este necunoscut deocamdata daca accesul spectatorilor va fi permis in BT Arena.

Tough blow for the new-look Fed Cup, recently renamed after King. The finals in Budapest already were delayed once last year. Not going to be easy to find new dates that work for the top players later in 2021

World Group playoffs still set to go ahead in April https://t.co/KbuED3QqI9