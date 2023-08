După 2 ani, Naomi Osaka a dezvăluit de ce a boicotat conferințele de presă de la Roland Garros

Naomi Osaka a născut în luna iulie o fetiță, dar nu s-a desprins complet de lumea tenisului. Sportiva japoneză și-a declarat intenția de a reveni în circuitul WTA în sezonul 2024, când dorește să participe inclusiv la primul Grand Slam al sezonului, Australian Open.

Sportiva niponă a revizitat momentul delicat al carierei sale - Roland Garros 2021 - ediție a turneului de mare șlem parizian în care a refuzat să participe la conferințele de presă, sfârșind ulterior prin a se retrage din competiție, la presiunile media și ale conducătorilor turneului, respectiv WTA.

Naomi Osaka dezvăluie că s-a simțit „exploatată” la conferințele de presă

La mai mult de doi ani după acea perioadă, Naomi Osaka dezvăluie că a simțit că au existat anumiți jurnaliști care au încercat să „o exploateze” energetic, iar din acel motiv a dorit să evite contactul cu presa.

„Am o chestie pe care mi-o spun des. Îmi repet mereu, 'Ești haitiană, nu ar trebui să ai niciun fel de frică.' Și asta pentru că tatăl meu strigă mereu '1804', care face referire la Revoluția Haitiană, așa că spun asta des în gând. Crescând în acest lume a interviurilor, am dezvoltat un caracter foarte deschis, sunt foarte directă.

„Sunt foarte directă, uneori spun lucruri pe care nu ar trebui să le spun în fața presei, iar asta mă pune în dificultate.”

Uneori spun lucruri pe care nu ar trebui să le spun în fața presei, și de multe ori mă pune în dificultate. Dar asta se întâmplă pentru că îmi plac jurnaliștii, nu cred că ei știu asta, dar îmi place să le vorbesc și să le clarific nelămuririle, iar pentru mine este minunat să văd că cuiva îi pasă destul de mult de mine încât să mă întrebe astfel de lucruri.

Însă, pe măsură ce am devenit mai cunoscută, am întâlnit oameni a căror energie pare să mă exploateze. Așa că m-am simțit forțată să devin mai retrasă și am simțit că personalitatea mea se schimbă, și nu-mi plăcea asta.

Așa că, la un moment dat, m-am gândit: 'Trebuie să iau o pauză, dar nu pot face asta, pentru că altfel voi primi amenzi.' Dar apoi mi-am spus că mai degrabă aș plăti amenda decât să continui în acel mod,” a dezvăluit Naomi Osaka, în podcastul Mountaintop Conversations, notează Sportskeeda.

Naomi Osaka este cvadruplă campioană de Grand Slam. Ea s-a impus doar în întrecerile majore derulate pe hard, la Australian Open și US Open, de câte două ori.