Recuperată după toxiinfecția alimentară experimentată tocmai de Anul Nou, Eugenie Bouchard (28 de ani, 317 WTA) a participat în calificările ediției 2023 a Openului Australian. Sportiva canadiană s-a oprit în primul tur, învinsă de Ashlyn Krueger, din SUA, număr 181 mondial, în vârstă de numai 18 ani.

Scorul final al partidei a fost 6-3, 1-6, 6-4, în favoarea sportivei americane, după două ore fără patru minute de joc. Confruntarea a avut loc pe Arena KIA, a patra ca mărime a complexului Melbourne Park.

Înfrângerea a venit dramatic pentru Genie Bouchard, care a luptat admirabil până la final, dar a pierdut agonizant. Bouchard a condus cu 40-15 în game-ul nouă al setului decisiv, când scorul era egal, 4-4.

Eugenie Bouchard a pierdut însă 8 din ultimele 9 puncte ale meciului și a ratat șansa de a juca în primul Grand Slam al anului.

????????Eugenie Bouchard out in the opening round of qualifying at the Australian Open in 3 sets to ????????Ashlyn Kreuger 3-6 6-1 4-6.

Genie looked great in moments throughout the match. Just not enough winners and needs a lot more work on her serve.#AO2023 #AusOpen #CdnTennis pic.twitter.com/RioFxgziye