Eugenie Bouchard, în toxiinfecție alimentară de Anul Nou: s-a retras din turneul WTA de la Auckland

Ultima noapte a anului 2022 nu a fost de bun augur pentru Eugenie Bouchard (28 de ani, 327 WTA), care și-a încheiat de curând antrenamentele din presezon, efectuate în Orientul Mijlociu.

Înainte de primele meciuri oficiale în sezonul 2023, jucătoarea din Canada a suferit o toxiinfecție alimentară, în seara de Revelion. „Am trecut printr-o toxiinfecție alimentară urâtă. Am stat trează și am vomitat toată noaptea, așadar a trebuit să mă retrag din turneul de la Auckland,” și-a anunțat Genie Bouchard fanii, atașând și o serie de imagini care au arătat-o așteptând un medic pentru a o consulta exact în prima dimineață a anului.

„Aduce ghinion că am petrecut primele opt ore din 2023 ținându-mă de vasul de toaletă? Am dormit 12 ore și mă simt mult mai bine acum,” a adăugat Eugenie Bouchard, pe Instagram.

În turneul WTA 250 de la Auckland participă inclusiv Gabriela Ruse, dar și prietena sa bună, Emma Răducanu. În plus, Cori Gauff - principală favorită -, Sloane Stephens - cap de serie numărul 2 - și Venus Williams sunt printre cele mai faimoase jucătoare prezente în competiție.

