Celebrul arbitru Kader Nouni s-a confruntat cu o situație rarisimă în timp ce oficia semifinala turneului de dublu feminin a Openului American.

În debutul setului decisiv, Barbora Krejcikova s-a dus țintă către oficialul partidei pentru a-i raporta un miros puternic de marijuana resimțit de jucătoare, în timpul punctelor, notează Punto de break.

Mirosul de marijuana, o problemă semnalată și de Nick Kyrgios în această ediție a Openului American

Arbitrul francez a luat act de plângerea făcută de Krejcikova și l-a înștiințat imediat pe supervizorul turneului de impedimentul olfactiv acuzat de jucătoare.

Cehoaicele Barbora Krejcikova și Katerina Siniakova au sfârșit câștigând confruntarea cu echipa americano-australiană, formată din Nicole Melichar-Martinez și Ellen Perez, scor 6-3, 6-7 (4), 6-3, urmând să se dueleze în finala competiției cu dublul învingător din confruntarea McNally / Townsend - Dolehide / Sanders.

Krejcikova le dice al juez de silla que huele a marihuana en el fondo de la pista... y así ha pedido Kader Nouni al público que se controle ????#USOpen #USOpenEurosport pic.twitter.com/VbbCdC7ekM — Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 9, 2022

Nick Kyrgios: „Sunt astmatic. După ce alerg dintr-o parte într-alta gâfâi, iar mirosul de iarbă e ultimul pe care vrei să îl inspiri.”

„Ai vorbit despre fumul de iarbă resimțit în timpul meciului. Ai mai trecut prin asta înainte? Cum se simte să joci pe un astfel de teren, încercând să te izolezi de agitația din jur? Din exterior, pare o atmosferă total diferită de orice turneu de tenis,” a fost întrebarea pusă de un jurnalist curios să afle cum gestionează Nicholas Kyrgios zgomotul newyorkez.

„Sunt astmatic. Atunci când alerg dintr-o parte într-alta gâfâi, iar mirosul de iarbă e unul pe care nu vrei să îl inspiri între puncte. US Open are o atmosferă diferită de orice alt turneu. La Wimbledon, totul este potrivit, în timp ce la Australian Open sunt obișnuit cu senzațiile, fiind australian.

Dar aici e totul atât de zgomotos, punct cu punct. În jumătate din cazuri nici măcar nu-mi pot auzi echipa. Pe Arthur Ashe nu am putut să aud nimic, în afară de murmure, sirene... azi, pe Louis Armstrong auzeam trenuri, oameni.

E atât de greu să te concentrezi. Eu unul m-am chinuit mult ca să ajung la un nivel de focalizare înalt pe teren. Aici chiar mă străduiesc din greu să las capul jos și să mă concentrez la fiecare punct, ca să nu ajung în situații-limită.

E dur, pentru că sunt multe distrageri, plus mulți fani care se iau de tine, spunând diverse lucruri. Trebuie să am grijă la ce spun pe teren zilele acestea,” a declarat Nick Kyrgios, după victoria reușită în turul secund la New York, în fața jurnaliștilor prezenți în „Orașul care nu doarme niciodată.”