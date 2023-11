Serbia a fost învinsă de Italia cu 2-1 la meciuri, în semifinalele Cupei Davis.

În partida de simplu desfășurată între primele rachete, Novak Djokovic și Jannik Sinner, primul menționat a avut trei mingi de meci consecutive, dar l-a văzut pe italian anulându-le pe toate, consecutiv, la scorul de 5-4, în setul decisiv al partidei încheiate scor 6-2, 2-6, 7-5.

Djokovic nu a avut mai mult noroc nici în meciul decisiv de dublu, în care, alături de Kecmanovic, s-a înclinat în fața unei echipe mai proaspete, alcătuite din Sinner și Sonego.

Italienii s-au impus cu 6-3, 6-4 și au pătruns în finala Cupei Davis pentru prima oară, după 25 de ani.

25 years later, Italy are back in the Davis Cup Final! ????#DavisCupFinals | @federtennis pic.twitter.com/Y2x6KWZH3m