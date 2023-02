Diferențele dintre Ion Țiriac și Ilie Năstase, explicate de miliardarul român: „Năstase a fost un geniu!”

Ion Țiriac (83 de ani) a făcut o serie de declarații savuroase la adresa primului număr 1 ATP, Ilie Năstase (76 de ani).

Miliardarul român s-a descris ca un om care a trecut peste obstacole prin muncă repetată, în timp ce pe partenerul său din proba de dublu - Ilie Năstase - îl vede drept „un geniu care nu a muncit o zi în viața lui.”

Ilie Năstase: „Pe Ilie Năstase ori îl accepți cum este, ori îl arunci la gunoi.”

„Ori îl accepți pe Ilie Năstase cum este, ori îl arunci la gunoi. Eu la gunoi nu pot să-l arunc! N-am cum după atâția ani. Face parte din viața mea.

Am avut acel an faimos, 1973, când el a fost numărul 1 și când a fost greva jucătorilor la Wimbledon, dar el a jucat. Pentru că voia să câștige, iar eu atunci nu am vorbit deloc cu el. Mi-am învățat lecția mea, nu a lui. Așa trebuie să-l accepți. Și-acum îl acceptăm așa cum este. Asta e!

„Eram iepuraș, fugeam până la Predeal!” Ion Țiriac dezvăluie cum s-a apucat „din greșeală” de tenis, la 15 ani

„Năstase putea orice! El nici la tenis n-a muncit.”

Sunt două variante și aici. Țiriac la 16 ani lucra la Steagul Roșu, în fabrică. Jucam și 4-5 ore pe zi, dar doar când scăpam. Când m-au lăsat să lucrez doar patru ore, atunci jucam și mai mult tenis.

Iar Năstase, la 15 ani, bătea minge, de tenis ori de fotbal. Le ascundea mingea ălora din prima divizie. El putea orice! Apoi, Țiriac a muncit de la 16 ani toată viața, iar Năstase a fost un geniu și în viața lui n-a muncit o zi!

Ce poți să pretinzi de la un om care trăiește cum trăiește și în viața lui n-a muncit o zi?

Ori se joacă, ori este personalitatea care este. Ori face asta, ori aia. El nici la tenis n-a muncit! Dar el iubea jocul și dacă-l puneai să joace cinci ore, cinci ore le juca. Însă e altă personalitate,” a declarat Ion Țiriac, în emisiunea „Prietenii lui Ovidiu.”

Ilie Năstase și Ion Țiriac au ieșit campioni în proba de dublu a turneului de la Roland Garros, ediția 1970.

