Asteptarea ia sfarsit! Darren Cahill a dezvaluit care va fi primul turneu la care Simona Halep va participa dupa accidentarea suferita in luna mai 

Darren Cahill le-a spus fanilor Simonei Halep care va fi turneul la care jucatoarea din Romania isi va face revenirea.

Accidentata in data de 12 mai in turneul WTA 1000 de la Roma, Simona Halep asteapta rabdator sansa de a reveni in circuitul WTA. Intr-o interventie televizata, Darren Cahill le-a transmis fanilor romani ca ar mai avea de asteptat aproximativ o luna pana la primul meci oficial al numarului 9 WTA.

"Am primit un mesaj de la Simona chiar dupa finala, se uita la tenis din nou, ceea ce este foarte bine. Spera ca va juca in curand, a avut o vacanta de doua saptamani, este in Italia. Va reveni la antrenamente saptamanile urmatoare, speram sa fie in regula pentru Cincinnati," a declarat tehnicianul australian pentru Eurosport, noteaza Gazeta Sporturilor.

Programat in saptamana 14-22 august, turneul WTA 1000 de la Cincinnati va consemna continuarea perioadei de acumulare pana la US Open, care va incepe la Montreal, in intervalul 9-15 august.

In cel mai bun caz, Simona Halep va juca 3 competitii majore in luna august - Montreal, Cincinnati si US Open - ultimul turneu de mare slem al anului fiind programat pentru perioada 30 august - 11 septembrie.