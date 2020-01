De la ce ora va juca Sorana Cirstea impotriva pustoaicei de 15 ani din SUA, Cori Gauff | Surpriza cotelor la pariuri pentru acest meci 

Din articol Coco Gauff, favorita la pariuri in meciul cu Sorana Cirstea

Sorana Cirstea si Cori Gauff vor juca la noapte pentru un potential meci in turul 3 cu Naomi Osaka.

Sorana Cirstea va juca in turul al doilea la Melbourne impotriva americancei in varsta de numai 15 ani, Cori Gauff, prezenta pentru prima oara pe tabloul principal la Australian Open.

Meciul dintre Cirstea si Gauff este programat al doilea pe ordinea de zi a Arenei Melbourne, nu inainte de ora 03:50, ora Romaniei si va consemna prima intalnire directa intre cele doua jucatoare.

Coco Gauff, favorita la pariuri in meciul cu Sorana Cirstea



Coco Gauff (67 WTA) a eliminat-o pe Venus Williams in turul inaugural in minimum de seturi, scor 7-6, 6-3, avand acum un palmares de 2-0 la scorul meciurilor directe in fata surorii mai mari a Serenei.

Numar 74 WTA, Sorana a eliminat-o in prima runda pe Barbora Strycova, scor 6-2, 7-6 jucand un tenis agresiv si lovind mingea din urcare cu fiecare ocazie in care a fost posibil. Bookmakerii o considera favorita in acest meci pe Coco Gauff, cotata cu 1.57 la victorie, in vreme ce Sorana are o cota de 2.35 pentru a se califica.

Castigatoarea dintre Sorana Cirstea si Cori Gauff va juca in turul al treilea cu invingatoarea partidei dintre Naomi Osaka (4 WTA) si Saisai Zheng (42 WTA).

In a treia zi de concurs la Melbourne vor mai evolua capii de serie Ashleigh Barty, Serena Williams, Novak Djokovic, Roger Federer sau Stefanos Tsitsipas. In plus, Caroline Wozniacki ar putea juca ultimul meci oficial al carierei, avand in vedere ca infrunta o oponenta in forma, Dayana Yastremska.