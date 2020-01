Adversara Soranei Cirstea din turul secund are 15 ani si visuri marete: "Obiectivul meu este sa castig cat mai multe turnee de mare slem."

La doar 15 ani, Cori Gauff are in palmares un titlu WTA si un istoric pozitiv al meciurilor directe cu sora mai mare a Serenei Williams, Venus.

In primul tur la Australian Open, "Coco" Gauff a replicat victoria din mansa inaugurala de la Wimbledon 2019, invingand-o din nou pe Venus Williams. Dupa ce in capitala Regatului Unit Cori se impusese cu un dublu 6-4, la Melbourne a avut nevoie de un tiebreak castigat la 5, urmat de un set in care a cedat doar trei game-uri.



"Am fost mult mai increzatoare de aceasta data. M-am obisnuit sa joc pe arene mari, asadar publicul nu m-a mai speriat la fel de mult precum ultima oara. Misiunea mea este sa devin cea mai buna. Acesta este obiectivul meu, sa castig pe cat de multe turnee de mare slem va fi posibil. Cat despre azi, telul meu a fost sa castig. Nu am vrut sa las emotiile sa ma napadeasca," a declarat Cori Gauff dupa a doua victorie din tot atatea posibile impotriva lui Venus Williams.

Adversara lui Cori Gauff in turul 2 la Australian Open va fi tocmai Sorana Cirstea, care a jucat un tenis curajos in primul tur, invingand-o pe favorita numarul 32, Barbora Strycova scor 6-2, 7-6.

"You guys were chanting my name and I only thought that would happen at US Open."

We're not the only ones who love you, @CocoGauff! ☺️#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/iBxMQOFGKQ