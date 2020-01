Povestea Slam-ului Vesel: episodul 1 | Ploaia trece, pijamaua lui Dimitrov ramane

S-a pornit in tromba, cu favoriti sprintand catre victorii scurte la Australian Open. Osaka, Serena si Roger au conturat sesiunea de zi tip a unei zile inaugurale la un turneu de Grand Slam, lasand numarul seturilor castigate de adversari neatins. La zero.

N-a fost la fel pe Rod Laver in sesiunea tarzie, cand australienii n-au respirat cateva secunde pana cand Ash Barty nu a inceput sa joace tenisul ei obisnuit. A inceput sa se intample abia in setul doi, dar nu prea tarziu pentru a pastra intacte sperantele (naive ale) unui succes-cliseu in propria casa.

La fel ca Tsurenko, Struff n-a fost nici el dintre outsiderii blanzi, furandu-i set si punandu-l la mare incercare intr-un altul pe Novak Djokovic, care a avut parte de unul din cele mai dificile prime tururi jucate vreodata la Melbourne.

When you feel like you're at home, why not ????‍♂️ #AO2020 | #AusOpen | @DjokerNole pic.twitter.com/sHfd1VcnN3

Pe Margaret Court, Shapovalov n-a inteles ca a arunca cu racheta pe teren e aproape acelasi lucru cu a sparge-o, ba mai mult, l-a si certat pe arbitru pentru ca acesta nu ar cunoaste legile jocului... toate acestea, in timp ce Marton Fucsovics l-a surclasat calitativ in teren, trimitand primul favorit din top 15 acasa.

Fucsovics grabs the third set by the score of 6-1 and now leads by two sets to one against Denis Shapovalov.

Earlier in the set, Shapovalov got quite frustrated after receiving a code violation and started a vocal argument with Renaud Lichtenstein. #AusOpen

