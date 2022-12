Sportivă legitimată la CS Dinamo, Andreea Prisăcariu e o prezență constantă pe rețelele sociale, unde prezintă pas cu pas ce face în viața sportivă și în viața de zi cu zi.

Fire rebelă, care a suprins de multe ori prin declarațiile sale, jucătoarea de tenis are mulți fani și nu face niciodată un pas în spate când e "atacată" în mediul online cu o gamă variată de întrebări.

De Crăciun, Andreea Prisăcariu a intrat pe Twitter și a postat un mesaj direct pentru cei care sărbătoresc Crăciunul și pentru cei care... nu-l sărbătoresc.

"Pentru cine sărbătorește Crăciunul... Vreau să vă urez un călduros „Crăciun Fericit” și să vă bucurați de această zi sfântă alături de cei dragi.

Prețuiește fiecare clipă și trăiește la maximum. Și chiar și pentru cei care nu sărbătoresc Crăciunul... încă vă doresc toată dragostea din lume. Amin", a scris Prisăcariu, pe Twitter.

În vârstă de 22 de ani, Andreea Prisăcariu (1,70 m) a cucerit în carieră patru turnee ITF. Cel mai înalt loc ocupat la simplu a fost atins în mai 2022, poziția 304 în ierarhia WTA.

For whoever celebrates Christmas... I wanna wish you a warm "Merry Christmas"???? And may you enjoy this holy day with your loved ones. Cherish every moment and live at maximum. And even for those who don't celebrate Christmas... I still wish you all the love in the world. Amen♥️