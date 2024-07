Opinia publica în Marea Britanie s-a divizat, după ce Emma Răducanu a refuzat, în cele din urmă, să joace alături de Andy Murray, în proba de dublu mixt.

Mai multe voci au acuzat-o de nesportivitate, deoarece sportiva cu tată român a invocat limitări fizice la încheietura mâinii drepte, când, de de fapt, cred aceștia, și-ar fi prioritizat turneul de simplu și nu s-ar mai fi gândit deloc la interesul scoțianului Andy Murray, tenismen legendar în istoria tenisului britanic.

