Arbitrul, amenințat de Maria Sakkari, număr 6 WTA: „Încă o dată dacă îmi mai țipă în față...” Moment incredibil la Melbourne

Semifinalistă la Roland Garros și US Open în 2021, Maria Sakkari (27 de ani, 6 WTA) s-a calificat in-extremis în turul 3 al Openului Australian, după o partidă neașteptat de dificilă, jucată în compania rusoaicei Diana Shnaider (18 ani, 106 WTA).

Sakkari s-a impus în trei seturi, scor 3-6, 7-5, 6-3, pătrunzând în turul al treilea după 2 ore și 33 de minute de joc. Pentru a reuși calificarea, sportiva din Grecia a avut nevoie de o tărie psihică remarcabilă pentru a depăși momentul de cedare nervoasă prin care a trecut în finalul setului secund, când Shnaider a egalat la cinci.

„Dacă mai țipă o dată în fața mea. Dacă mai țipă încă o dată în fața mea... nu, nu, nu... încă o dată dacă mai țipă... îmi strigă în față... o să vorbesc cu supervizorul,” i-a spus Maria Sakkari arbitrului de scaun, după ce Shnaider a țipat puternic, celebrând două puncte câștigate la rând.

Ca o jucătoare veritabilă din topul tenisului mondial, Maria Sakkari și-a luat revanșa pe teren, reușind break-ul imediat după momentul tensionat. În setul decisiv, grecoaica și-a apropiat două game-uri pe serva rusoaicei.

În turul al treilea, Maria Sakkari va primi replica chinezoaicei Lin Zhu (28 de ani, 87 WTA), care a învins-o pe elvețianca Jil Teichmann.

