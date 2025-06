Vestea uriașă a provocat ecouri și în afara fotbalului, iar Simona Halep, o altă legendă a sportului românesc, a ținut să marcheze momentul.



Fosta lideră mondială din tenis a reacționat imediat pe rețelele de socializare. Halep a distribuit pe contul său de Instagram o imagine cu Cristi Chivu, publicată de celebrul jurnalist Fabrizio Romano, care era însoțită de mesajul "Here We Go!". Simona a adăugat o serie de emoji-uri cu aplauze și l-a etichetat pe fostul fundaș, transmițându-i astfel un mesaj de susținere în noul pas pe care îl face în carieră.