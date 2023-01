S-a scris istorie la Melbourne: aproape o sută de mii de spectatori, într-o singură zi la Australian Open

Ediția 2023 a Openului Australian a consemnat un nou record de asistență înregistrat într-o zi competițională. Sâmbătă, 21 ianuarie, nu mai puțin de 94,854 de fani ai tenisului au trecut porțile complexului Melbourne Park.

Aproximativ o treime din spectatorii prezenți la Melbourne s-au prezentat inclusiv în sesiunea de seară, care i-a avut în prim-plan pe Novak Djokovic și Andy Murray, în meciurile cu Grigor Dimitrov, respectiv Roberto Bautista Agut.

Începând cu anul 1988, Melbourne Park găzduiește anual Australian Open, primul turneu de mare șlem al anului.

Primele trei arene ca mărime - Rod Laver, Margaret Court și John Cain - beneficiază de acoperișuri retractabile, făcând din Melbourne cea mai pregătită gazdă a unui Grand Slam, în condiții de joc potrivnice.

Today was the biggest day in Australian Open attendance history with day attendance of 60,457, record night attendance of 34,397 (beating 2012’s 28,377) and a record combined day/night attendance of 94,854 (beating 2020’s 93,709).#AusOpen #AO2023 pic.twitter.com/0V2nl0S3fU