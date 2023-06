Novak Djokovic (36 de ani) s-a bucurat să îl aibă în loja sa pe legendarul fotbalist din NFL, Tom Brady, la finala ediției 2023 a turneului de la Roland Garros, partidă istorică în cariera tenismenului sârb.

Devenit primul tenismen care ajunge la 23 de titluri de mare șlem cucerite, „Nole” a ținut să le mulțumească fotbaliștilor din tribune, pentru prezența pe Arena Philippe-Chatrier.

„Vreau să le mulțumesc vedetelor din fotbal că sunt aici: Giroud, Ibra, Mbappe, Tom Brady, vă mulțumesc că ați venit și m-ați susținut. Sper că v-ați bucurat de spectacol. E grozav să vă avem aici,” a spus Novak Djokovic, la ceremonia de premiere, în aplauzele lui Kylian Mbappe și ale lui Zlatan Ibrahimovic.

De curând retras din fotbal, Zlatan Ibrahimovic a reacționat cu un gest prin care și-a transmis aprecierea față de Novak Djokovic, după ce acesta i-a transmis un mesaj în croată.

Novak thanking footballers Giroud, Ibrahimovic and Mbappe for coming.

