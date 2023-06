Rafael Nadal a reacționat imediat, după ce Novak Djokovic l-a depășit la numărul de Grand Slam-uri câștigate

Novak Djokovic (36 de ani) a devenit triplu campion al competiției de la Roland Garros și, implicit, primul tenismen din istorie care reușește câștigarea a minimum trei trofee la fiecare dintre cele patru întreceri de mare șlem.

În plus, „Nole” este acum unicul tenismen cu 23 de trofee de Grand Slam în palmares, devansându-l pe marele său rival, Rafael Nadal (37 de ani), cu un titlu.

Imediat după încheierea finalei câștigate de Novak Djokovic cu 3-0 la seturi, în detrimentul norvegianului Casper Ruud, Rafael Nadal a publicat un mesaj de felicitare, pe Twitter.

„Multe felicitări pentru această performanță uimitoare, Novak Djokovic! 23 e un număr care, doar cu câțiva ani în urmă, era imposibil de cuprins, dar tu ai reușit să îl atingi! Bucură-te de acest succes alături de familie și echipă,” a fost mesajul transmis de Rafael Nadal, imediat după încheierea finalei turneului de la Roland Garros.

Ediția 2023 a turneului de la Roland Garros a fost prima ratată de Rafael Nadal, în cariera sa. Tenismenul din Manacor a ieșit campion de 14 ori, în cele 18 participări semnate în perioada 2005-2022.

Many congrats on this amazing achievement @DjokerNole

23 is a number that just a few years back was imposible to think about, and you made it!

Enjoy it with your family and team! ????????