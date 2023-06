Ce a spus Novak Djokovic după titlul #23 de mare șlem al carierei

Novak Djokovic (36 de ani) i-a amuzat pe parizieni, anunțând că este în căutarea unui profesor de franceză.

Discursul său de campion, ținut după câștigarea celui de-al 23-lea Grand Slam al carierei, a impresionat prin căldura și relaxarea de care tenismenul sârb a dat dovadă, o dată descătușat de atingerea acestei borne istorice.

„Încep în franceză, încerc... vă mulțumesc încă o dată pentru atmosfera specială, minunată creată. Sunt foarte fericit să împart acest moment special al carierei mele cu voi,” a transmis Novak Djokovic, în limba franceză, în fața unei Arene Philippe-Chatrier umplut până la refuz.

„Roland Garros a fost turneul cel mai greu de câștigat pentru mine, au fost multe lucruri pe teren. Nu e o coincidență că am reușit această performanță aici,” a completat „Nole”, în cadrul ceremoniei de premiere.

