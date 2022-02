Culmea culmilor: să te accidentezi singur la ochi. Cea mai dubioasă accidentare din tenis îi aparține australianului John Millman

Australianul John Millman (32 de ani, 80 ATP) a semnat una dintre cele mai neașteptate retrageri dintr-un meci oficial de tenis. La scorul de 6-7, 0-1, Millman s-a accidentat singur la ochi, nereușind să oprească în maniera în care și-ar fi dorit o minge trimisă fără forță de adversarul său, Marcos Giron (28 de ani, 59 ATP).

Încercând să pareze mingea și ducându-și racheta pe la spate, săritura acesteia l-a surprins pe Millman. Mingea i-a lovit ochiul fără ca acesta să aibă timp să clipească.

An obscure eye injury has forced John Millman to retire midway through his first round match against Marcos Giron at the @AbiertoTelcel . ???????? #TheFirstServe | ???? @TennisTV pic.twitter.com/1po625FZ0E

Probably the most random injury I've ever seen in tennis #John #Millman #ATPTennis #Acapulco https://t.co/clwE7nR1rM pic.twitter.com/vh3UAOIS74

„Ochii la minge, întotdeauna!”, a scris John Millman într-un Instastory, reușind să se amuze de propria suferință prin intermediul unei imagini care îl surprinde bandajat la ochiul drept.

Reacția jucătorului de la antipozi a fost instantă, iar adversarul și-a dat seama imediat de suferința jucătorului din Oceania.

Lucrul nemaivăzut s-a întâmplat la 6-7, 0-1, avantaj Giron, iar Millman n-a putut să continue mai mult de câteva puncte, retrăgându-se după încheierea game-ului.

Marcos Giron (59 ATP) s-a calificat în optimile de finală ale turneului ATP 500 de la Acapulco, unde îl va avea ca oponent pe spaniolul Pablo Carreno Busta.

John Millman has retired midway through his first round match at the @AbiertoTelcel with an eye injury.

Can’t say I’ve seen an injury like this one before.. ????‍♂️

(???? Tennis TV) pic.twitter.com/lc25qfIBle